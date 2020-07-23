Bolu halkı vahşete tepkili

Haber: N. Halid Altundal

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in (27) eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledildiği açığa çıktı. Üniversiteli Pınar’ı boğarak öldüren katil Cemal Metin Avcı, daha sonra genç kızı yaktı. Pınar’ın cesedini bir varile koyan zanlının üzerine beton döküp varili ormana attığı öğrenildi.

Tüm Türkiye’den vahşi cinayete tepkiler çığ gibi büyürken, yaşanan vahşetle ve kadına şiddetle ilgili Bolu halkının görüşlerini aldık. Kadına şiddeti asla tasvip etmediklerini belirten vatandaşlar, bu suçu işleyenlerin en ağır cezayı almaları gerektiğini bildirdiler.

İşte Bolu halkının konuyla ilgili görüşleri:

-İnsan olamaz. Ayrıldı, bitti, gitti. Neden? Neyin intikamını alıyorsun? Yazık oldu kızcağıza. Ve öyle bir şey yapılmalı ki ibret alınmalı. Benim canımı yakanın canını yaksınlar.

-Kadın bize Allah’ın bir emanetidir. Siz kişisel olarak bir emanete hıyanetlik etmezken Allah’ın tanımış olduğu bu hakkı çok daha iyi korumak lazım. Ben kesinlikle böyle bir şiddetin vuku bulmasını en ufak bir şekilde tahammül ve kabul etmiyorum.

-Kadınlara şiddet çok büyük bir sorun. Sadece yasal düzenlemelerle çözüleceğine de inanmıyorum. Sanırım bebeklikten erkek çocuklarına verilen öğütler veya anneye çok büyük bir görev düştüğüne inanıyorum.

-Kadına şiddete karşıyım her zaman için, kadına el kaldırılmaz. Geçinemiyorsa boşanmalılar, evlenmek de boşanmak da şart yani. Niçin dövsünler, ne gerek var yani? O da bir insan, o da bir can. Yakışmaz yani bir erkeğe, kadını dövmek yakışmaz.

-Cinayetler arttı. Korkuyoruz artık sokaklarda gezmeye. Tedirgin oluyor insanlar.