“Bolu halkına geçmiş olsun”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Dün gece saat 01.30 sıralarında Bolu merkezli olarak 3,6 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Özellikle il dışından Bolumuza gelen öğrenci kardeşlerimiz başta olmak üzere Bolu’da yaşayan vatandaşlarımız ilk defa dikey olarak hissedilen bu depremle tedirgin olmuşlar ve o korkuyla sokağa çıkmışlardır. Bu deprem bize yaşadığımız alanda deprem gerçeğini bir kere daha hatırlatmıştır. Yaşadığımız alanda deprem varlığını göstermiş ve bu duruma göre yaşamamız gerektiğini bir kez daha tecrübe ettirmiştir. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ilimizde içinde bulunduğumuz barınma alanlarının bu gerçeğe göre düzenlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Elimizde bulundurduğumuz en değerli varlık ailemiz ve sağlığımızdır. Bu sebeple yarın olası bir deprem riskine karşı tedbirli olmak ve bu duruma göre yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir. Ciddi bir kayıp ya da acı bir tecrübe yaşamadan bu günden bu duruma karşı gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yüce Allah daha yüksek ölçekli bir deprem yaşatmasın duası ile Bolu halkına büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. “