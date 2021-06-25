Bolu halkına sorduk!



Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye 100 binde vaka sayısında tüm iller arasında 2.sırada olan vatandaşlarımıza 1 Temmuz’da kaldırılacak olan sokağa çıkma kısıtlamaların salgının gidişatını nasıl etkileyeceğini sorduk. Vatandaşlarımızın çoğu yasakların kaldırılmasıyla birlikte 1 Temmuz’dan sonra salgının daha da ileriye gideceğini belirtti. Öte yandan kimsenin kimseye karşı saygısının kalmadığını dile getiren bir vatandaşımız insanların sokakta maskesiz gezdiğini ve bunların çoğunlukla Suriye uyruklu vatandaşlar olduğunu söyledi.

BOLU’DA 1 TEMMUZ SONRASI VAKALAR DÜŞECEK Mİ?

Yasakların kaldırılmasından yana olduğunu söyleyen Mehmet Öztürk, “İyileşiyor memleket. İyileşince kalkacak. Kaldırılmasından yanayız biz de. Vakalar bu yaz döneminde düşer” diye konuştu.

Vakaların çoğalacağını ifade eden Cumhur Güney, “Ortada bir vaka varsa çoğalır. Şu an görüyorsunuz halk hep dışarıda. İlla ki çoğalacak böyle giderse. Şu görüntüye bakarsak 1 Temmuz’dan sonra vakalar artar” dedi.

Ahmet Demir, “Saygı yok kimse kimseyi tanımıyor maskesiz gezen çok. Genelde Suriyeliler yabancılar geziyor” diye durumu ifade etti.

Aşılara güvenmediğini belirten Rabia Doğan, “Bence kötü etkiler daha her şey bitmiş değil şahsen ben öyle düşünüyorum. Vakaların düşeceğini zannetmiyorum. Aşıların bir işe yaradığını tahmin etmiyorum. Ayrı ayrı aşılar var, Aşı olmadım ve ne olduğunu bilmediğim için zorunlu kılınmadıkça olmayı düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

“BURADA ŞİMDİ BİR ŞEY SÖYLESEK YARIN KODESTEYİZ”

İbrahim Altındağ, “Bence hiç etkilemez. Lokantalarda kahvelerde gördük. Millette duyarlılık yok kurallara uymuyorlar. Okullar kapalı 15 çocuk parkta oynuyor, anneleri de başında okulları niye kapattınız? ne anlamı var? Belirli kişilere kolaylık mı oluyor ben anlamıyorum hemşerim ya. Her şeyi de söyleyemiyoruz. Korku var ne yapacağımız ne olacağımız belirsiz. Burada şimdi bir şey söylesek yarın kodesteyiz. Vakada ikinciyiz.1 Temmuz’dan sonra yükselişe geçer. Düzce’de 17 kişi delta varyantı olmuş. Düzce’de buraya günde 35 -40 otobüs geliyor. Üniversiteye özel arabalarla günde 100-200 hasta geliyor oradan buraya gelmesi çok kolay zaten ikinci sıradayız. Bir anlamı yok Evlerde de sıkıldık. Başka önlem var mı bilmiyoruz.Aşıdan da ürküyoruz. Aşı da garanti değil”

Mustafa Özdemir, “İnsanlar güzelce kendine dikkat ettiği zaman elini ayağını dezenfekte ettiği zaman çevresini güzel kullandığı zaman bir sorun olacağını sanmıyorum. Tamamen her şey bizde,şu anda orasını biz kestiremeyiz. Biz ilk önce ruh ve beden temizliğimizi yapmalıyız. Nasıl yaşamamız gerektiğini bilmemiz lazım.Burada sosyal mesafemizi korumamız lazım.Görüyorsunuz lokantalar falan açıldı. Şu anda orada çalışan personelin temizlik konusunda bilinçli olması lazım.Tuttuğun kapının koluna kadar günlük olarak dezenfekte yapılması lazım. Biz de bu sektörde olduğumuz için devamlı söylüyoruz. Biliyorsunuz mutfakta su var ama içine biraz deterjan atıp az bir çamaşır suyu döküp hem elini ayağını hem çevresini dezenfekte yapmıyor insanlar. Her şeyi başkasından bekliyoruz ama bunlar yanlış şeyler. Kendimiz yapmamız lazım, kullandığımız alanı temizlememiz lazım evde de çalıştığımız yerde de caddede de aynı. O kadar sterilize mendiller var.Ben şu anda çalıştığım otelde işe başladığımda kullanacağım alanı cep telefonuma kadar dezenfekte ediyorum. İnsanlar yaptığı işin bilincinde olmalı” dedi.