“Bolu Halkına söz verdik, Millet Bahçesini yapacağız”

Haber: Birol Ertunç

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, gündeme taşınan Köroğlu Park projesi hakkında biz verdiğimiz sözün arkasındayız diyerek Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a çağrıda bulundu. Doğanay; “TÜRKSOY ile olan protokoldeki çalışmalar tamamlansın. ‘Ey AK Parti biz çalışmamızı tamamladık. Millet bahçesinin yapılmasına geçilsin’ desin. Biz hemen çalışmalara başlarız. Sözümüzü verdik yerine de getireceğiz” şeklinde konuştu.

“SEÇİM ÖNCESİ VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ”

Bolu’ya seçim öncesinde vermiş oldukları sözlerinarkasında olduklarını vurgulayan İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptığı açıklamada; “Köroğlu Park projesi seçim öncesinde belediyenin TÜRKSOY İle yapmış olduğu protokol gereği başlanan bir proje ve şu an itibariyle de devam ediyordur diye düşünüyorum. Şunu özellikte belirtmek isterim; Bolu Belediyesinin TÜRKSOY ile yapmış olduğu protokol gereği ne ise Bolu Belediyesi şu an itibariyle bu çalışmasını bitirdiği an ardına biz hemen çalışmalara başlarız diyorum. Seçimlerden önce milletimize vermiş olduğumuz taahhüt var ‘Bolu’ya Milet bahçesi yapılacak’ diye. Millet bahçesi içinde belirlenen alan Köroğlu Park’ın olduğu kısım. Bu konu gündeme geldiği için Burak Bey ve Bolu Belediye başkanımız Tanju Özcan’a da teşekkür ediyorum.

“VERDİĞİMİZ BU SÖZÜN ARKASINDAYIZ”

Biz burada AK Parti ailesi olarak verdiğimiz bu sözün arkasındayız. Orada TÜRKSOY ile yapılan protokol gereği olan çalışma bittiği gün sayın belediye başkanımız ‘Benim Çalışma Bitti’ desin hemen TOKİ ile millet bahçesinin yapılmasında başlanacağının AK Parti İl Başkanı olarak bu taahhüttün sözünü veriyorum. Dolayısıyla Millet Bahçesi Bolu’da milletimizin, Bolulu hemşerilerimizin çocukları ile hafta sonları, akşamları oraya gideceği, vaktini değerlendireceği bir alan olarak belirlendiği için de bu çalışma yapılacaktır. Burada ne şahsım olarak siyaset yapılır nede Bolu Belediyesi olarak siyaset yapılmamalıdır. Doğru olanı da budur” diye konuştu.

“SÖZ VERDİK KARADERE SULARINI GETİRİYORUZ”

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Karadere Suları ile alakalı ise Bolu Belediyesi tarafından istimlak kısmının tamamlanması gerektiğini belirterek; “Biz milletimize vermiş olduğumuz taahhütlerimizin hepsinin arkasındayız. Bundan kısa bir süre öce de Karadere Suları ile de alakalı Sayın Bakan Yardımcımız Fatih Metin’de geldiği zaman ilk boru döşemesi oraya yapıldı. Tünele kadar olarak kısımda da yine yapılan protokol gereği Bolu Belediyesinin istimlak kısmını tamamlaması lazım. İstimlak kısmını tamamladığı an müteahhit çalışmaya başlayıp Karadere Sularının Bolu’ya akışı sağlanacak. Biz orada da söylediğimiz sözümüzün arkasındayız” dedi.

“BOLU BELEDİYESİ ÇALIŞMASINA ENGEL DEĞİL”

Açıklamasında son olarak, Millet Bahçesinin Bolu’nun hayrına olan bir proje olduğuna dikkat çeken Nurettin Doğanay; “Millet bahçemizin yapılması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yer tahsisi ile alakalı TOKİ yapsın noktasında yerin Milli Emlak’a geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinde bir durum olmuş ama Bolu Belediyesi çalışmasını yapsın hiç kimse engel olmaz, olamaz. Eğer ki Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bu konuda herhangi bir engel olursa gereğini biz zaten yaparız. Benim burada belediye başkanından isteğim de ricam da TÜRKSOY ile olan protokoldeki çalışmalar tamamlasın. Tamamlandığı günde; ‘Ey AK Parti biz çalışmamızı tamamladık. Millet Bahçesinin yapılmasına geçilsin’ desin. Burada kimse siyaset yapamaz. Bizde yapmamalıyız. Sözümüzü verdik yerine de getireceğiz. Karadere sularında nasıl sözümüzün ardında ve arkasında çalışmamızı yapıyorsak burada da ardında ve arkasındayız. Çünkü Bolunun hayrına olan bir projedir. Bolunun hayrına olan bir projede de bizim engel olmamız asla ve asla olamaz. Millet Bahçesi Bolu’ya yapılacaktır yeter ki o çalışma kısmını tamamlasınlar. Tamamladıklarının ardına biz hemen çalışmalara başlarız diyorum” ifadelerini kullandı.