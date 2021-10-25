Bolu halkına teşekkür etti

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da binlerce kişinin sünnetini yapan sevilen sünnetçilerden Elfaz Temiz, sosyal medyada paylaştığı mesajla mesleğe veda etti. Elfaz Temiz artık sünnet yapmayacağını belirterek, sağlık kabinini kapattığını söyledi.

Elfaz Temiz sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ; “1983 yılında ( Merhum Hemşire Müzeyyen Zedeli ve merhum Sağlık Memuru Enver Zedeli ) ağabeyimle açmış olduğumuz Özen Sağlık Kabini 1999 yılına kadar ortaklaşa hizmet verdi. O tarihten itibarinde kendi adıma Temiz Sağlık Kabini olarak 12 Ekim 2021 tarihine kadar hizmet vermeyi sürdürdüm. Bolu ilinde evlerden, tozdan topraktan ve eski sünnetçilerden çocuklarımızı kurtarıp, modern bir kliniğe taşıyarak steril şartlar altında, asepsi antisepsi kurallarına uyarak 45-46 yaşların altındaki çocukların neredeyse yüzde 60-70 nin sağlıklı bir şekilde sünnetlerini yaptım. 2015 yılı başından sonra hiç tartışılıp konuşulmadan müktesep haklarımız ve diploma haklarımız maalesef haksız bir şekilde elimizden alınmıştır. Bunu kimlerin ve niçin yaptığını ve neden yaptırıldığını kamuoyu gayet iyi biliyor. Bakanlığımıza yapmış olduğumuz haklı itirazlarımız bile maalesef hiç kaile alınmadı. Bolu İlinde neredeyse kırk yıla yakın bir süre içerisinde on binlerce gencimize vermiş olduğum hizmette bazen acı bazen de tatlı günlerimiz ve unutulmayacak anılarımız olmuştur ama hiç yanlış ve hatalı bir işimiz olmamıştır. Ben herkese bu vesile ile hakkımı helal ediyorum hizmet verdiğim ailelerin ve insanlarında bana haklarını helal etmelerini içtenlikle bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

Bolu halkına teşekkür eden Temiz; “Bolu’da ilk defa bir özel sağlık kuruluşunu açtığımız günden bugüne kadar; yapıcı ve eğitici denetimleriyle, gelmiş geçmiş tüm Sağlık Müdürlerime ve tüm Sağlık personeline teşekkürler. Belgeleriyle beni onurlandıran çok değerli kurum ve kuruluşlara Belediye Başkanlarımıza ve Valilerime sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Uzun yıllar babadan oğula muhasebemizi tutan Sayın Ömer Başaran abimiz ve Cihan Başaran beyefendiye teşekkürü bir borç bilirim. Bu konuda halkımızı hep doğru bilgilendiren; yerel basına (tüm gazete ve görsel medyaya ) teşekkürler. Stadyum caddesi ve İsmetpaşa Caddesi esnafına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yine yıllarca yardımcılığımı yapan değerli eşim Ebe Türkan Temiz’e, rahmetli Sağlık Memuru Cezmi Oflaz’a ve adlarını tek tek sayamayacağım onlarca genç hemşire, ebe ve ATT sağlık personeline candan teşekkürler. Son olarak; bize güvenini hiç eksiltmeden sürdüren, takdir ve sevgilerini her vesileyle dile getiren tüm Bolu halkına şahsım ve ailem adına sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız, esen kalın, sağlıklı kalın. Allahaısmarladık” ifadelerini kullandı.