Bolu halkını ağaç bayramına davet etti

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından “Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. Sergi açılışına Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, orman bölge müdürlüğü personeli ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Paşaköy Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinde açılan sergide, Bolu genelindeki ormancılık faaliyetleri ve ormanlarda yaşayan yaban hayvanları ile doğal güzelliği ile ünlü yerlerin fotoğrafları yer aldı.

Bölgede meydana gelen orman yangınları ile orman teşkilatının ilk kurulduğu dönemde çalışan ormancıların fotoğraflarının da bulunduğu sergi protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından beğeni topladı. Açılışa katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak fotoğrafları inceledi.

“ORMAN VATANDIR ÇANAKKALE RUHU BELGESELİ"

2022 yılı 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamalarının en önemli etkinliğini oluşturan ve büyük bir ilgi gören “Orman Vatandır Çanakkale Ruhu Belgeseli" öğrenciler başta olmak üzere Bolu ili protokolü, vatandaşlar ve özellikle Bolu İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından beğeniyle izlendi.

AĞAÇ BAYRAMINA TÜM BOLU HALKI DAVETLİ

Aynı zamanda 21 Mart'ta yapılması planlanan ama olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Ağaç Bayramı etkinliğinin 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 14.30'da Gölköy Baraj Göleti'nde gerçekleştirileceğini söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk etkinliğe tüm Bolu halkını davet etti. Büyük bir şölen havasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte yüzlerce fidan, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından toprakla buluşturulacak.