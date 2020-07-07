Bolu halkını dolandırıcılara karşı uyardı

Haber: N. Halid Altundal

Son günlerde adının dolandırıcılar tarafından kullanıldığını öğrenen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir, vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özdemir, “Son günlerde çok sayıda kişinin 0552 687 57 ** numaralı telefonla arandığı ve adımın kullanılarak ‘para’ ve ‘yardım’ talep edildiğini öğrendim. Bu yaşanan dolandırıcılık olaylarına karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bilgi vermelerini rica ederim” dedi.