Bolu halkını kitap bağışına davet ettiler

Haber: N. Halid Altundal

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için tüm illerde düzenlenen "Bir Kitap Bir Umut" adlı kitap bağışı kampanyasını başlattı. Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen ceza infaz kurumları kütüphanelerine kitap bağışı kampanyası, ilimiz Bolu’da da program düzenlenerek başlatıldı. Bolu Adalet Sarayında gerçekleştirilen kitap bağışı kampanyası programına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Garnizon Komutan vekili Piyade Komando Albay İslam Can, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Özalp, İdare Mahkemesi Başkanı Turgur Delal, BAİBÜ Rektörü, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, hakimler ve savcılar ile ceza infaz kurumları müdürleri katıldı.

BEKTAŞ: “HER KİTAP YENİ BİR UMUT, HER KİTAP YENİ BİR HAYAT”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan programda ilk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş konuşma yaptı. Konuşmasına katılımcılara teşekkürlerini belirterek başlayan C. Başsavcısı Ahmet Bektaş, “İnsan yeryüzünde var olduğundan beri suç, ceza ve cezanın yerine getirilmesi olan infaz var olmuştur. Zaman içerisinde infaz usul ve yöntemleri değişim göstermiştir. Günümüz modern toplumlarında cezanın infazı kişiye eziyet etmek değil kişiyi rehabilite etmek ve topluma tekrar kazandırmaktır. Bu anlayışla yapılan resmi yasal düzenlemeler ve bakanlığımızın öncülüğünde ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin rehabilite edilmesi, topluma kazandırılması için birçok program ve etkinlikler düzenlenmektedir. Düzenlenmeye devam edilecektir. İnfaz kurumlarımızda hükümlü ve tutuklulara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve bunların belirli şekilde sürdürülmesi için kütüphaneler oluşturulmuş, hizmete sunulmuştur. Bu kütüphanelerimizin daha zengin hale getirilmesi için ‘Her Kitap Yeni Bir Umut Her Kitap Yeni Bir Hayat’ duygu ve düşüncesiyle tüm kamu kurum, kuruluşlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve tüm Bolu halkımızı bu kitap bağışı kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz. Yaklaşık 15 gün Adliyemizde ve Highway Alışveriş Merkezinde oluşturulan standlarda bu kitap bağışı kampanyamız devam edecek. İnşallah istenen hedefe ulaşacaktır. Bu kampanyaya destek sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

ÜMİT: “TOPLUMA KAZANDIRILMALARI TEMEL HEDEFLERDEN BİR TANESİDİR”

Bektaş’ın ardından konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit ise konuşmasında, “Bütün dünya genelinde ve insanoğlunun ilk tarihlerinden itibaren ceza olayları, suç olayları olmuştur. Bütün devletlerin bir hukuk sistemi vardır. Bir hukuk sistemi içerisinde ceza sistemi vardır. Bu adaletin tecellisi bakımdan atılan ilk adımdır. Bütün dinlerin, bütün mezheplerin, bütün insanların en değerli en kıymetli en değerli varlığı adalettir. Adalet sisteminin tecellisi için sadece hakim ve savcılarımızın değil, her bir bireyin kendi özelinde adil hareket etmesi esastır. Cezanın amacı sadece insanları bir yerde mahkum etmek değil, esas itibariyle nihai olarak topluma yeniden kazandırmaktır. İnsanın topluma yeniden kazandırılması için elbette ki bir takım uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. Normal şartlarda zaten gerçek anlamda eğitimli, karakterli, insani değerleri ön planda tutan bir insan mecbur kalmadıkça suç işlemez. Ama her nasılsa bu iş olmuşsa-ki cezaevlerimizde mahkumlarımız var- esas itibariyle bu kişilerin topluma yeniden kazandırılması temel hedeflerden bir tanesidir” dedi.

“BOLULU HEMŞERİLERİMİZİ KİTAP BAĞIŞLAMAYA DAVET EDİYORUM”

İletişimin baş döndürecek derecek hızla geliştiğine dikkat çeken Vali Ahmet Ümit konuşmasının devamında, “Özellikle dijital iletişim hızla gelişiyor. Ama öyle ya da böyle internetten öğrenilen bilgiler çok detaylı olsa bile bunlar malumatlardan ibarettir. Esas itibariyle bilgiler kitaplarda saklıdır. Klasikler her zaman değerlidir. Kitap yazmak, kitap okumak, kitabı anlamak başlı başına bir iştir. Adalet Bakanlığımız ve Kültür Bakanlığımız tarafından çok değerli bir karar verilmiş. Bakanlıklarımızın destekleriyle inşallah kısa süre içerisinde bütün ceza infaz kurumlarında birer kütüphane oluşturulacak. Bu nasıl oluşturulacak? Her zamanki gibi birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu kurumlara uygun kitapların bağışlanmasıyla olacaktır. Bolu’muzda da ben bu konuya bütün STK’lerimizin, özel ve kamuda görevli arkadaşlarımızın ciddiyetle eğileceğini umut ediyorum. İnşallah ceza infaz kurumumuzda kalan şahısların eğitimi ve topluma kazandırılması için çok önemli bilgiler ifa eden kitapları yakında göreceğiz. Bu kampanyanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Adalet Bakanımıza, Sayın Kültür Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Tabi ki bu konunun fiiliyattaki uygulamasını taşrada yapacak olan Sayın Başsavcımızın koordinesinde emeği geçecek herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ve Bolulu hemşerilerimizi Cumhuriyet Başsavcılığımıza ceza infaz kurumlarımızdaki mahkumların daha güzel eğitilebilmesi amacıyla kitap bağışlamalarını ve gerekirse satın alıp bağışlamalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından yapılan kitap bağışları standlarda teslim alındı.