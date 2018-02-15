Özel Haber: Kasım ŞAHİN

İzzet Baysal Caddesi ve şehrin ana arterlerinde polis yelerlerini giyerek Bolu halkının can ve mal güvenliğini, huzurunu sağlamak için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM, Güvenlik Şube, Asayiş Şubesi, Narkotik Şubesinde görev yapan sivil ekipler devriye gezerek özellikle şehrimizde ikamet eden ve il dışından gelen yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik çalışma yapıyorlar.

Polislerimiz şüphelendikleri vatandaşları da tek tek durdurarak kimlik sorgusu yapıyorlar. Ayrıca, polislerimiz olabilecek bir olayı önlemek amacıyla İzzet Baysal Caddesi üzerinde güven devriyesinde bulunuyorlar. Halkla iç içe olan polislerimizin böyle uygulama yapması vatandaşlarında büyük desteğini alıyorlar.