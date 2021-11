Bolu halkının parası peşkeş çekildi

Haber:Okay Özcan

Dün akşam gerçekleşen Bolu Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı 1. Oturumunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, usulüne uygun şekilde ihale ile satışı yapılan 99 dönümlük eski orman arazisini yargıya taşıyan AK Parti İl Başkanı Suat Güner’e tepki gösterdi. Özcan ayrıca, Güner’in geçmiş dönemde led ekran kiralama ve hurda araçların satışı ile Bolu Belediyesi’ni zarara uğrattığını söyledi.

“Kardeşim 2 buçuk yıldır neredesin?”

Suat Güner ile ilgili dosyaları ortaya koyduğu konuşmasında ilk olarak AK Parti grubunun da destek verdiği arazi düzenlemesi ile ilgili konuşan Başkan Özcan, “19 Temmuz 2019 İmar Komisyonumuz yer karşılığı ormandan aldığımız alanla ilgili karar vermiş. Oradaki bölge hastanesini 127 dönümlük başka bir alana kaydırmışlar. Kararı hem komisyonda hem de belediye meclisinde oy birliği ile almışız. Aradan geçmiş 2 buçuk yıl… Biz burayı encümende usulüne uygun ihale ile satmışız. Suat Güner beyefendi planın iptali için dava açmış. Bir: Kardeşim 2 buçuk yıldır neredesin? İki: Ak Parti’nin Meclis Üyeleri ve MHP’li arkadaşlarımız ve Millet İttifakı üyelerimizin tamamı oy birliğiyle karar vermiş. Sen buna niye dava açıyorsun? Siyaseten bu ne demektir biliyor musunuz? Sizin ‘Evet’ dediğiniz bir karara İl Başkanı dava açıyorsa topyekûn istifa etmeniz lazım. Ben, bunu size yapılmış büyük bir hakaret olarak görüyorum. Konuşmayayım diyorum, taze İl Başkanı diyorum ama yanlış işler yapıyor. Kamunun zararına işler yapıyor. Biz de dava açtık zamanında ancak arkadaşlarımız ‘Evet’ dediği konular değildi.” dedi.

Eski Bakan Eroğlu’na tepki gösterdi

Geçtiğimiz günlerde Bolu’ya gelen Eski Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun da konuya müdahil olmasına tepki gösteren Özcan, “Eski Bakan Veysel Eroğlu gelmiş; ‘Dava aç’ diye rica etmiş. Zaten kendisi bakanken yüzüne söyledim, ‘Su İşlerinden anladığın tartışılır’ dedim. Ama sen Orman Bakanısın daha hayatında ormana gitmemişsindir. Orman köylüsünün halini bilmiyorsun. Sen gelip oradan ne talimatı veriyorsun? Senin hangi sıfatın var? Senin il başkanın neye kime hizmet etmek istiyor? Sizin taahhüt ettiğiniz ama benim yaptığım, bizlerin yaptığı orman binasını teslim ettik. Orman Bölge Müdürlüğü, usulüne uygun binayı teslim aldı. İpoteğini de kaldırdı. Buranın zaten bir kısmı ticari amaçla kullanılabilsin. Arkası da park olsun diye yapıldı. Siz de Bolu’nun menfaatine diye bu karara evet dediniz. Tanju Özcan bir şey yapmasın. Maksat bu…” diye konuştu.

“Giderayak 6 tane hurdasını belediyeye kakalamış”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suat Güner’in borcuna karşılık Bolu Belediyesi’ne 6 adet hurda araç sattığını söyledi. 2019 yılında gerçekleşen satış işlemlerinin tarihine dikkat çeken Özcan, “Arkadaşlar buraya seçildim. Göreve geldim. Cuma günü bir işlem yapılmış. 6 Tane aracın taşınır kaydı yapılmış. Giderayak 6 tane hurdasını belediyeye kakalamış. Bu araçları Bolu Belediyesi 187 bin TL karşılığında almış. Neye göre almış; bir uyanık avukat çıkmış, tespit yaptırmış. Giderayak Suat Beyin, Hira Yapı’nın borcundan dolayı bu araçları bize kakalamışlar. Çalışır durumda araç diye teslim etmişler bir de bunları… Bir tanesi 50 bin TL’ye alınmış. 1,5-2 ay sonra hurda olarak 12,5 bin TL’ye satabilmişiz. Bir başka araca 40 bin denmiş, biz 23 Bin TL’ye satmışız. 25 bin TL’ye alınanı biz ihaleyle 8 bin TL’ye satabilmişiz. Diğerlerine muammer bedelli satışa çıkmışız 3 bin TL’ye alacaklı bile çıkmamış. Tüyü bitmemiş yetim hakkı giderayak nasıl yenir görün! 187 bin TL’ye bu hurdaları kakalamışlar. Bolu halkının parası peşkeş çekildi. Bununla alakalı gerekeni yapacağım. Böyle bir adam halkın menfaatini koruyorum diyor. AK Parti İl Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

“Her taşın altından Suat Güner çıkıyor”

Özcan ayrıca geçmiş yıllarda Kardelen Meydanı’na kurulan led ekranların da Suat Güner’le ilgili olduğunu belirtti. Bu konuyu yargıya taşıyacağını açıklayan Özcan, “Bolu’da LED ekran kiralama işi oldu. Kardelen Sinemasının önünde. Birisi, LED ekranı kurmuş. 22-A’ ya göre anlaşma imzalanmış. Bu bir istisnadır. 22-A nedir biliyor musunuz? Acele işlerde Türkiye’de tek teminci olandan doğrudan alım yapabilirsiniz. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan belge almışlar. Bolu’daki tek teminci diye. Kurulan LED ekranda bir yıl boyunca belediyenin toplam 20 dakikalık reklamını yayınlamışlar. Aldıkları para da 264 bin TL. Dolar olarak 172 bin dolar ediyor. Gene her taşın altından halkın menfaatlerini korumak isteyen Sayın il başkanı çıkıyor. Bugün ki kurla bir LED ekrana 1 milyon 700 bin TL para ödenmiş. 2012’de tekrarını yapmışlar. Ama o zaman ki namuslu, temiz AK Partili meclis üyelerinin itiraz etmesi sonucunda iptal etmek zorunda kalmışlar. Açıkça ihaleye fesat karıştırmışlar. Yarın savcılığa bu dosyayı gönderiyorum. Biz 22 tane LED ekran üzerinden anlaşma yaptık. Her bir LED ekranın bir saatinin 15 dakikası bizim. Mukayese için söylüyorum. Ayrıca 10 tane de akıllı durak yapacaksın, her ay da bize 53 bin TL kira ödeyeceksin. Bak, ben de Belediye Başkanıyım. İşte O, ‘Şuramdan bir şey geçmedi’ diyen var ya o da belediye başkanıydı. Şuanda halkın menfaatini koruduğunu iddia eden zat da siyasetçi. Sen kimsin demezler mi adama?” sözleriyle Güner’e tepki gösterdi.