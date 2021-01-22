Haber: BMA

Kadınlar Voleybol 1.Liginde ilimiz Bolu’yu başarılı bir şekilde temsil eden Bolu Belediyespor, ikinci yarıya başlıyor. Ligin ilk yarısını 9 galibiyet 1 mağlubiyetle lider tamamlayan Bolu’nun Sultanları ikinci yarı ilk maçını evinde oynayacak. Belediyespor’un ligde 9.sırada yer alan Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik Osb Teknik Kolejini konuk edeceği karşılaşma 23 Ocak Cumartesi günü 17 Temmuz Spor Salonunda saat 14.00’da oynanacak.

“BOLU HALKININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ”

İlk yarıda yakaladığı galibiyet serisi ile liderliği kimseye kaptırmayan sultanlar, ikinci yarıda da aynı başarıyı elde etmek istiyor. Takıma güveninin sonsuz olduğunu dile getiren Kulüp Başkanı Sinan Barut, “Ligin ilk yarısında gösterdiğimiz üstün başarıyı ikinci yarıya ve play-off sezonuna yansıtarak sezon sonunda Bolu halkının yüzünü güldürmek istiyoruz. Kısıtlamalardan dolayı seyircisiz oynanan maçlarda taraftarımızın eksikliğini çok ciddi bir şekilde hissediyoruz. Ligin sonunda Bolu halkına ve taraftarımıza önümüzdeki sezon Sultanlar Liginde Bolu Belediyespor’u da izletmek için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum” ifadelerine yer verdi.