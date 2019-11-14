Bolu hedefin üstüne çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes Ol projesine milyonlarca kişi başvurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde "Bugün fidan yarın nefes" sloganıyla 81 ilde 14 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Türkiye genelinde 11.047.430 fidan hedeflenirken, 13.773.088 fidan sahiplenildi. Bolu ise bu konuda rekor kıran illerin arasına girmeyi başardı. İlimizde katılım sayısı %111 olurken, hedeflenen fidan sayısı 108.225 sahiplenilen fidan sayısı ise 120.834 oldu.