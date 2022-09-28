Bolu heyeti Cumhurbaşkanı ile buluştu

Haber: Süleyman Kurt

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 157. genişletilmiş il başkanları toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Ak parti İl Başkanı Suat Güner, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak ile Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer toplantıda hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir” sözüne vurgu yapan Güner toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Güner,

“Her noktada seçim çalışmalarımızı, eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman milletvekillerimiz ve genel merkez yöneticilerimiz de çalışmalarımızda bize eşlik ederek destek veriyor. Bugünde 2023 seçim stratejisi konusunda sayın cumhurbaşkanımızın riyasetinde yapılan toplantıya katılarak önemli bir çalışmaya iştirak ettik. Attığımız her adım Bolu’ya hizmet için. Bu düsturla 2023’e doğru emin adımlarla yürüyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.