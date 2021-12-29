Kasım ŞAHİN/SABAH

Yıybaşına sayılı günler kala Bolu’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM, KOM, Asayiş, Çevik Kuvvet, Trafik ekipleri Doğu ve Batı gişeleri ile şehir merkezinde yaklaşık 100 polisin katılımıyla, “Bolu Huzur1” uygulaması yapıldı. Araçlar tek tek durdurularak bagajları kontrol edilirken, asayiş ekipleri ise yayalar üzerine yaptıkları uygulamada kimlik sorgularını gerçekleştirdi.

Öte yandan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de kendi yönlerinden çalışma gerçekleştirdi.

Doğu ve Batı gişelerinden şehir merkezine giriş yapan yolcu otobüsleri de denetimden geçirildi. Sürücü ile yolcular üzerine kimlik tespit çalışması yapılırken, şüpheli araçlarda durdurularak, araçlar içerisinde arama yapıldı. Yeni yıla girerken, bazı uyanık vatandaşların sahte alkol üreterek piyasaya sürmeye çalışması nedeniyle özel araçlar bu konuda didik didik arandı.

Emniyet Yetkilileri, Doğu ve Batı gişelerinde rutin olarak uygulamaların gerçekleştirildiğini, şehir merkezinde de denetimlerin sürdüğü, sadece yılbaşı için değil, Bolu halkının can ve mal güvenliği ile Bolu’nun huzuru için bu tür uygulamaların devam edeceğini söylediler. Uygulamayı gören vatandaşlar, görevli polislere teşekkür ettiler.