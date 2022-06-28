Bolu için acil durum masası!



Haber: Uğur Balaban

Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlığında yapılan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ile kurul üyesi daire müdürleri katıldı.

Toplantıda, ilimiz genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında ilgili kurumlarımız tarafından sorumluluk bölgelerinde yapılan ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Değerlendirmeler sonrasında alınan tedbirler istişare edildi.

Ekiplerin 24 saat esasıyla sahada görev yaptığını belirten Vali Kılıç,"Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde sel,taşkın,toprak kayması meydana gelen bölgelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Olası olumsuzluklara karşı da tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok.

Mengen ilçemizde sel bölgesine yakın evlerde yaşayan vatandaşlarımızı tedbir amacıyla tahliye ederek güvenli bir alanda konaklamalarını sağlıyoruz. Yağışların bitmesiyle birlikte hasar ve zarar tespit çalışmalarımızı yaparak iyileştirme çalışmalarımıza ivedilikle başlayacağız "dedi.