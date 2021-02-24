Bolu için bir araya geldiler

Haber: G. Deniz Bakır

Başkan İsa Sayın ve beraberindeki partililer, CHP İl Başkanı Kazım Karsu’yu ziyaret etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren CHP İl Başkanı Kazım Karsu, yapılmış olan il kongresinde il başkanı seçilen İsa Sayın ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Dostluk havasında geçen konuşmalarda Türkiye ve Bolu’nun sorunları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

HAKARET EDEREK BİR YERE VARAMAYIZ

Ziyaret sırasında söz alan İsa Sayın “Farklı fikir ve görüşlerde de olsalar siyasi partilerin birbirleri ile diyalog kurmalarını hem gerekli hem de faydalı görüyoruz. Alında bütün siyasi partilerin ortak hedefleri farklılıklarından daha fazla; sözgelimi herkes adalet istiyor, herkes ekonomik kalkınma istiyor, herkes iyi bir eğitim sistemi ve şahsiyetli bir dış politika istiyor. O halde bunları nasıl temin edeceğimize oturup karar verelim. Karşılıklı birbirimize hakaret ederek bir yere varamayız. Diyalog kurduğumuz müddetçe birlik ve beraberliğimizi daha kuvvetli hale getiririz.” İfadelerini kullandı.

BAŞKANA İLGİNÇ HEDİYE

Sayın konuşmasına devam ederek “İktidarın bir yanlışını dile getirdiğimiz zaman iktidar ve yandaş medyası adeta ‘teneke çalarak’ söylediklerimizin anlaşılmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü insanlar bizi dinlerlerse düşünmeye ve hatta hak vermeye başlayacaklar. Şunun altını çizerek ifade ediyorum ki, Türkiye’nin ikbali her birimizin şahsi ikbal ve menfaatlerinin önündedir,” dedi. Ziyaretin sonunda İsa Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Davam kitabını CHP İl Başkanı Kazım Karsu’ya hediye etti.