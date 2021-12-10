Bolu için fırtına uyarısı!

Haber: C. Kutay Aykan

Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ilimizde Cumartesi ve Pazar günü şiddetli fırtına gerçekleşecek. Fırtınanın Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Meteoroloji il müdürlüğü tarafından meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ UYARDI!

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Rüzgârın 10.12.2021 Cuma gününden itibaren Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde (Bolu, Düzce) güney yönlerden fırtına (50-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 11.12.2021 Cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve 12.12.2021 Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Oluşması Muhtemel Riskler, Çatı Uçması, Ağaç veya Direklerin Devrilmesi, Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi, Ulaşımda Aksamalar” ifadelerine yer verildi.