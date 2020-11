Bolu için geç olmasın!

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde artan koronavirüs vakalarının ardından yüz yüze eğitim verileceği açıklanan okul öncesi ve kreşler için bazı illerde uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı. Alınan kararların ardından Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram bir açıklama yaptı. Bayram açıklamasında Bolu’da da uzaktan eğitim kararı alınmasını istedi. Bayram konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İstanbul ve Bursa Valilikleri, covid-19 salgınının seyrini dikkate alarak 01.12.2020- 04.01.2021 tarihleri arasında il genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar vermiştir. Emeği geçen yetkilileri kutluyoruz. Sağlıktan başka her şeyin telafisi mümkündür. Vakaların hızla arttığı Bolumuzda da bir an önce aynı kararın alması gerekmektedir. Aksi takdirde ilimizdeki binlerce okul öncesi öğrencisi, öğretmenleri ve her birinin aileleri de büyük risk altında olacaktır. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve ailelerin sağlığı önceliğimiz olmalıdır.

“BOLU İÇİN GEÇ OLMASIN!”

Okul Öncesi öğretmenlerine bakıcı muamelesi yapılarak ‘çalışan annelere’ kolaylık olsun saçmalığıyla açıldığı ifade edilen anaokulları ve anasınıflarında bir haftadır görüldü ki tam gün çalışan annelere yarım gün açık olan okul öncesi sınıflarının hiç bir faydası yok. Çocuklarımız okula gelmiyor. Bolu Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu konu ile ilgili acilen yeniden değerlendirme yapmalı ve İl Hıfzısıhha Kurulu gerekli kararı bir an önce almalıdır.”