Bolu için kuvvetli yağış uyarısı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapılan açıklamaya göre, “06 Temmuz 2021 Salı günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Bilecik, Bolu, Bursa, Kütahya ve Zonguldak için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yapıldı.