Bolu için proje üretmeye devam edecek



Haber: Okay Özcan

Bolu Bağışçılar Vakfı'nın olağan genel kurulu vakıf binasında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen genel kurul yoklama ve başlık divanı seçimi ile başladı. Divan başkanlığına Ahmet Yamaner'in seçildiği genel kurulda 2020 yılı faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. 2020 yılının bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasının ardından 2021 yılı tahmini bütçesi görüşülerek üyelerin onayına sunuldu. 2021 yılı tahmini bütçesinin kabulünün ardından Vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya tarafından 2021'de BBV'nin yürüttüğü projeler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Genel kurulun Bolu'ya ve tüm ülkeye hayırlı olmasının dileyen Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, "Öncelikle kurucu başkanımız Merhum Şerafettin Erbayram'ı rahmetle anıyorum. Bolu Bağışçılar Vakfı olarak, hayatı boyunca memleketi Bolu'ya büyük katkılar vermiş Şerafettin Erbayram'ın izinden gitmek bizler için gerçek bir mutluluk. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda üyelerimize özellikle pandemi döneminde Bolu için yapılan faaliyetler hakkında bilgi verme imkanımız oldu. Amerika'da yaşayan bağışçımız Sayın Haldun Taşman'ın memleketi Bolu için bağışladığı fonlarla hayata geçirilen iki büyük program: Ahmet Taşman Girişimcilik Programı ve Zehra Taşman Kadına-Eğitime Destek Programı'nın yanı sıra, Anayasa Mahkemesi eski Başkanlarından Ahmet H. Boyacıoğlu Programı hakkında da üyelerimizi bilgilendirdik. Genel kurulumuzun Bolu'muza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bolu Bağışçılar Vakfı daha güzel bir Bolu için çalışmaya, proje üretmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Orhan Kahraman'a rozeti Ahmet Baysal taktı

Genel kurulun sona ermesinin ardından Bolu Bağışçılar Vakfı'nın yeni üyesi Gentaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kahraman'a vakıf rozetini Ahmet Baysal taktı. Orhan Kahraman, Bolu Bağışçılar Vakfı üyesi olmaktan dolayı kendisini mutlu hissettiğini söyleyerek vakıf yönetim kuruluna ve tüm üyelerine teşekkür etti.