Bolu için sarı alarm 

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ilimiz Merkez ve ilçeleri için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan kar uyarısında 30 Ocak Cumartesi günü boyunca sürecek yoğun kar yağışı beklenildiği bildirildi. Meteorolojik uyarıda, "Kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde meydana gelecek kar yağışının 10-25cm yüksekliğinde yeni örtü bırakması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji kuvvetli rüzgar ile ilgili ise şu uyarılarda bulundu: "Rüzgarların; yarın öğlen saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de zamanla tüm Karadeniz Bölgesinde güneyli yönlerden fırtına(40-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 km/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."