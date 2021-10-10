Bolu için sevindirici haber

Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizin "Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun" olduğunu belirterek, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının en çok arttığı 10 ile de yer verdi.

Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

VAKA SAYILARININ ARTTIĞI 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.

81 ilde 25 Eylül-1 Ekim'de her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları (yüksekten düşüğe doğru) şöyle gerçekleşti:

"Zonguldak (557,17), Düzce (460,22), Sakarya (449,53), Kastamonu (445,83), Trabzon (436,75), Kütahya (435,24), Kayseri (402,83), Rize (399,29), Tokat (386,04), Kırıkkale (383,2), Kocaeli (374,86), Bolu (372,62), Yozgat (366,03), Bursa (363,75), Ankara (363,69), Malatya (360,35), Kırşehir (352,61), Çorum (351,05), Karabük (341,93), Samsun (338,33), Bingöl (332,9), Ordu (330,97), Erzincan (324,62), Uşak (315,62), Bartın (308,07), Elazığ (294,41), Niğde (292,48), Erzurum (291,05), Sivas (288,89), Bilecik (287,59), Kars (266,39), Çankırı (259,84), Nevşehir (257,08), Konya (254,49), İstanbul (252,11), Kilis (245,81), Adıyaman (245,55), Ardahan (243,34), Karaman (243,21), Kahramanmaraş (237,55), Yalova (237,28), Afyon (233,54), Eskişehir (231,54), Giresun (230,21), Amasya (228,62), Bayburt (220,97), Gümüşhane (220,18), Sinop (218,52), Ağrı (208,99), Balıkesir (208,5), Manisa (205,29), Adana (202,64), Kırklareli (200,7), Artvin (198,82), Muş (195,32), Burdur (180,84), Hatay (179,41), Isparta (173,52), Edirne (171,18), Denizli (158,71), Aksaray (155,79), Bitlis (154,7), Osmaniye (150,94), Gaziantep (150,3), Tekirdağ (141,06), Iğdır (140,58), Mersin (138,86), Hakkari (130,83), Çanakkale (130,37), Batman (121,56), Tunceli (119,84), Şanlıurfa (110,1), Diyarbakır (105,75), Mardin (76,4), Şırnak (51,88), Aydın (47,09), İzmir (47,01), Siirt (43,5), Muğla (40,07), Antalya (39,83), Van (35,76)"

SON 24 SAATTE 30 BİN 201 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 167 hasta taburcu olurken bugün 360 bin 115 test yapıldı.