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Bolu için şiddetli yağış uyarası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Bolu’nun bulunduğu 23 il için şiddetli yağmur yağışı uyarısında bulundu. Bolulular bu uyarıya dikkat.

Bolu için şiddetli yağış uyarası

Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'a bugün için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen yağışın metrekareye 100 kilogram şeklinde olacağını aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, (Amasya, Çorum hariç) Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bu akşam ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

23 KENTTE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Düzce, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da bugün için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2021, 11:07
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