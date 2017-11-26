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26 Kasım 2017 Pazar
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    • Bolu Iğdır’lı öğrencileri ağırladı

    İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Iğdır ilinden 78 öğrenci Bolu’ya geldi. Cuma günü Bolu’ya gelen ve Pazartesi gününe kadar Bolu’nun doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrenciler Bolu Valisi Aydın Baruş da Valilikte ağırladı.

    26 Kasım 2017 Pazar 10:08
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    Bolu Iğdır’lı öğrencileri ağırladı

    Haber: Semih Baykal

    İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Iğdır ilinden gelen 78 öğrenci ve 8 öğretmen Bolu’ya geldi. İller arası kardeşlik köprüsü kurulması ve ortak kültürel değerlerin paylaşılmasının hedeflendiği proje kapsamında, Bolu’ya gelen öğrencilerle tanışan Bolu Valisi Aydın Baruş, hem misafir öğrencileri hem de onlara refakat eden Bolu’daki öğrencileri makamında ağırlayarak, onlarla tek tek tanıştı. Bolulu öğrencilere misafirlere arkadaşlık ettiği için teşekkür eden Vali Baruş, Iğdır’dan gelen misafir öğrencilere ise Bolu’yu nasıl bulduklarını sorarak, onlarla sohbet etti.  Hem misafir hem de onlara refakat eden yaklaşık 150 öğrenciyle tek tek tanışan Vali Baruş, çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

    “ÇOK GÜZEL BİR KARDEŞLİK PROJESİ”

    Yapılan ziyaretin ardından misafir öğrencilere Bolu’da güzel vakit geçirmelerini dilediğini söyleyen Vali Baruş, “Güzel Ülkemizin serhat ili olan Iğdır’dan bir başka güzel ili Bolu’ya hoş geldiniz. Uzun bir yoldan geldiniz ama bugün misafir olduğunuz kardeşlerinizle güzel vakit geçirerek bu yorgunluğu atlatacaksınız. Türkiye 780 bin km yüzölçümüne sahip çok geniş bir ülke. 81 ili var. Yurdumuzun her bir tarafındaki çocuklarımız, gençlerimiz birbiriyle kaynaşarak güzel dostluklar kurarak, ülkemizin bin yıldır devam eden kardeşliğini inşallah bundan sonra da devam ettirecek. Biz Anadoluyuz Projesi İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bir proje. Bu projenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar güzel bir proje olduğunu bu manzaradan görüyoruz. Iğdır’dan gelen çocuklarımız, kardeşlerimiz burada Bolu’da okuyan kardeşleri ile buluştular. Dün akşam onların ailelerine misafir oldular. İki akşam daha burada misafir olacaklar. Bu projenin amacı da zaten bin yıldır süren kardeşliği pekiştirmek. Aranızda güzel kardeş ilişkisi kurarak, bundan sonraki hayatınızda da bu kaddeşliği devam ettireceğiz. Ülkemizin dört bir köşesinde yaşayan her insanımızın acısını, üzüntüsünü, sevincini hep birlikte kalplerimizde hissedeceğiz. Bundan sonra da inşallah bu kurmuş olduğunuz kardeşlik ilişkisi devam edecek. Projenin ileriki safhalarında Bolulu çocuklarımız da Iğdır’a misafir olacaklar. Böylece bu dostluk ve kardeşlik ilişkisi daha da artarak devam edecek” dedi.

    “BU KARDEŞLİĞİMİZ HEP DEVAM ETSİN”

    Konuşmasının devamında misafirlere Bolu hakkında kısa bir bilgi de veren Vali Baruş, “Bolu, Iğdır ilinin yüzölçümü olarak yaklaşık 2 buçuk katına yakın büyük bir il. % 65’i ormanlardan oluşuyor, 160’ın üzerinde gölümüz var. Bolu, hem Türkiye’de hem dünyada doğal güzellikleri ile meşhur bir şehir. Abant Gölü var, Gölcük Gölümüz var, Yedigöller Milli Parkımız var ve bunlarla birlikte 9 tabiat parkımız, daha bir çok doğal güzelliğimiz var. Yine bin yıl önce buralara gelen atalarımızın yaşamış olduğu ve geleneksel yaşam tarzını devam ettiren ilçelerimiz var. Mudurnu ve Göynük’ü yarın göreceksiniz. İnşallah Bolu’yu seveceksiniz, buradaki kardeşleriniz seveceksiniz ve buradan güzel anılarla ayrılarak ailelerinize  çok çok selam götüreceksiniz. Vaktinizin güzel geçmesini diliyorum. Kardeşliğinizin güçlü bir şekilde bundan sonra da devam etmesini diliyorum. Buraya Iğdır’dan gelen öğretmen arkadaşlarımıza da bu projedeki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.’dedi.

    BOLU’YU GEZDİLER

    “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Bolu’ya gelen ve Bolulu ailelerin evlerinde misafir olan öğrenciler için  24-27 Kasım tarihlerinde  dolu dolu bir Bolu ziyaret programı hazırlandı. Bolu merkezde tarihi Taşhan, Büyük Camii ve müzeyi gezen, Bolu Belediye Başkanlığı tarafından da misafir edilen öğrenciler, Bolu’nun tarihi kültürel ve turistik alanlarını da gezdiler. Gölcük, Abant gibi doğal güzellikleri görecek olan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesislerini de  gezerek tarihi ilçelerimizden olan Mudurnu ve Göynük’ü de gördüler. 

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