banner133

banner101

26 Şubat 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BOLU – İHH Gönüllüleri Kahvaltıda Buluştu!

    Bolu- ihh Gönüllülerinin Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenledikleri kahvaltıya Bolu Valisi, Belediye Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Genel sekreteri ,Orman Bölge Müdürü, Kurum Müdürleri, bir çok Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

    26 Şubat 2018 Pazartesi 10:26
    Bu haber 92 kez okundu
    BOLU – İHH Gönüllüleri Kahvaltıda Buluştu!
    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu-İHH Başkanı Fethi SARIMSAKCI yapmış olduğu selamlama konuşmasında katılımcılara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederek Doğu Guta’da yaşanan saldırılara dikkat çekti; bombalama esnasında kendi çocuğunuz gözünüzün önünde parçalansa, hastaneye tedavi için götürdüğünüz kardeşinizin başı bedeninden ayrılsa, yaralı hanımınıza kan ararken oğlunuzun cesedi ile karşılaşsanız, birden kafanızı çevirip oradan uzaklaşmak istediğinizde kızınıza olmadık ahlaksızlıklar yapıldığına şahit olsanız ne yapardınız? diyen SARIMSAKCI savaşın da bir ahlakının olduğunu dile getirerek konuşmalarına son verdi.

    Programda söz alan Bolu-İHH hanım komisyonu başkanı  HilalFEDAKER’de 6 martta yola çıkacak VİCDAN KONVOYU hakkında bilgi vererek şöyle dedi; Bizler dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların seslerini duyurmak ve serbest bırakılmaları için dünyaya bir çağrı olarak “VİCDAN KONVOYU”nu yola çıkarıyoruz.

    Suriyeli mahpus kadınlar için yola çıkaracağımız uluslararası nitelikli ve sadece kadınlardan oluşan VİCDANKONVOYU’na katılımınız ve desteğinizden memnuniyet duyacağız diyerek sözlerine son verdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu-, Ihh, Gönüllülerinin, Solmaz, Ahmet

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Hitler Bir Kez Daha Öldü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİLGİSAYARINLA DEĞİL AİLENLE KONUŞ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu”Gastronomi Bölümü Öğrencilerinden Mengen “Kamuoyuna” mı?..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BB (BURAK-BENTLEY)
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu DÖKERSE BİZİ REZİL EDER !!!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gastronomi taşınmalı mı?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sanat Merkezindeki Görsel Şölen
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Mirasyediler
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GAZİLİK VE ŞEHİTLİK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Bolu ve Mutfak Kültürü “
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129