Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu-İHH Başkanı Fethi SARIMSAKCI yapmış olduğu selamlama konuşmasında katılımcılara göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederek Doğu Guta’da yaşanan saldırılara dikkat çekti; bombalama esnasında kendi çocuğunuz gözünüzün önünde parçalansa, hastaneye tedavi için götürdüğünüz kardeşinizin başı bedeninden ayrılsa, yaralı hanımınıza kan ararken oğlunuzun cesedi ile karşılaşsanız, birden kafanızı çevirip oradan uzaklaşmak istediğinizde kızınıza olmadık ahlaksızlıklar yapıldığına şahit olsanız ne yapardınız? diyen SARIMSAKCI savaşın da bir ahlakının olduğunu dile getirerek konuşmalarına son verdi.

Programda söz alan Bolu-İHH hanım komisyonu başkanı HilalFEDAKER’de 6 martta yola çıkacak VİCDAN KONVOYU hakkında bilgi vererek şöyle dedi; Bizler dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı olarak tutulan ve işkence edilen kadınların seslerini duyurmak ve serbest bırakılmaları için dünyaya bir çağrı olarak “VİCDAN KONVOYU”nu yola çıkarıyoruz.

Suriyeli mahpus kadınlar için yola çıkaracağımız uluslararası nitelikli ve sadece kadınlardan oluşan VİCDANKONVOYU’na katılımınız ve desteğinizden memnuniyet duyacağız diyerek sözlerine son verdi.