Bolu ikiye bölündü

Haber:N.Halid Altundal

Önceki gün yapılan Bolu Belediyesi Meclis toplantısının Ocak ayı ikinci oturumunda gündeme gelen ‘cami’ tartışması, Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Halk Tv’de yayınlanan Ana Haber programına bağlanmasıyla ulusal basına da sıçramıştı. Özcan Borazanlar Mahallesi’ne cami yaptırmak istediğini ancak Ak Parti grubunun bölgede meyhane olduğu iddiası sebebiyle bu projeye karşı çıktığını ve engelleyeceğini söylemişti. Ak Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban düzenlediği basın toplantısında Özcan’ı yalanladı. Projenin meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildiğini ve tüm üyelerin cami yapımına destek verdiğini açıkladı. Tek itirazlarının bölgedeki cami ve okul alanının karşısına yeni açılacak bir meyhaneye belediyenin alkol ruhsatı verebilme durumu olduğunu ifade eden Balaban, imar mevzuatına uygun olmayan bu proje gerçekleşirse şikayetçi olacaklarını söyledi.

Birer saat arayla düzenledikleri basın toplantılarında birbirlerinin iddialarını reddeden ve eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili ile CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yaşadığı cami spekülasyonu, ilerleyen günlerde projenin gerçekleşmesi dahilinde kentte birçok tartışmanın yeniden alevlenebileceği yönünde düşüncelere sebep oldu.