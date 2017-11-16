2018 Yılı İl Özel İdaresi bütçe taslağı üzerinde” İLGİLİ MÜDÜRLÜKLER”in bütçe ödenekleri üzerindeki genel görüşmeler devam ediyor…

YILLARDIR BU ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜŞMELERİ “çok kıymetli” bürokratlarımızı , müdürlerimizi de İZLERİZ… Fikri takip yaparız…

BU yıl şu an itibariyle 13.11.2017 ve 16.11.2017 tarihli gündemi izledim…

“ İL GENEL MECLİSİ” MİZ “YAŞAR YÜCEER “BEY DOSTUMUZUN BAŞKANLIĞINDA EKİBİYLE BİRLİKTE “ 487” KÖYÜMÜZE DE EN GÜZEL YETKİN BİR ŞEKİLDE KAMU KAYNAKLARINI İLETİYOR… TEŞEKKÜRLER…

BİZ medya mensupları da bu toplantıları sizlerle paylaşıyoruz… Paylaşmaya da kamu yararına devam edeceğiz…

BUGÜN de “BOLU İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ” müzün “2018 yılı Bolu İl Özel İdaresi Proje Teklifleri” renkli kitapçık dosya halinde de haziruna sunuldu… ELİMİZDE… Ayrıntılı da incelemeye okumaya da devam edeceğiz…

BU resmi dökümanda 13.sayfada da “ TÜM PROJELERİMİZ” BAŞLIĞINDA ÖZEL İDARE DETEĞİ OLARAK DA TOPLAM 1. 620 . 000 TL. LİK 12 PROJE YER AlıYOR…

“1. Kullanılmış Zirai Mücadele İlaç Ambalajlarının Toplatılması PROJESİ”…”2. ÇİLEK üretimini geliştirme projesi”…”3.ALTERNATİF ÜRRÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ”…”4. ZOONOZ hastalıkları ile mücadele projesi”…”5. Güneş Enerjili Arı Çiti PROJESİ”…

“ 6. HAYVANLARDA Kene ile mücadele projesi”…”7.POLEN TUZAKLI ERGONOMİK KOVAN TABANI PROJESİ”…”8. küçük ölçekli kanatlı işletmelerin rehabilitasyonu projesi”…”9.genç çiftçilerin ahır şartlarının iyileştirilmesi projesi”…

”10. SÜT SOĞUTMA TANKI PROJESİ”…”11. SELEKTÖR BAKIM ONARIM VE REHABİLİTASYON PROJESİ”…”12. YÖRESEL ÜRÜN YETİŞTİRİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ”…”

BU çerçevede çok önemli “doğru bildiğimiz yanlış” lar da haziruna iletildi …NOTLAR DA ALINDI… kayıtlar da alındı… kamuoyu adına… itirazlar da oldu…

MESELA MI ?... dostlar… BOLU’DAKİ “MERA” BİLGİLERİMİZ… kanatlı sektöründeki “ KÜMES” sayımız… ŞAŞIRDIK KALDIK HEP BERABER…

kim? kimler bu çok önemli rakamları böyle açıklamış…İLGİNÇ BİLGİLER…

“”””””””””””””””””””””şişirilmiş” mi ?... niçin? niçin?....fikri takip yapmaya devam edeceğiz değil mi dostlar?...

SELAM VE MUHABBETLE… SAYGILARIMIZLA.