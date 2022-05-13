Bolu İl Genel Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Düzenlendi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Özel İdaresi’nde 13.05.2022 saat 10:30’da düzenlenen İl Genel Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı’nda, Mengen, Dörtdivan, Mudurnu ve Merkez ilçelerini ilgilendiren çeşitli kararlar alındı. İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer'in açılış konuşması ve meclis yoklaması yapılmasının ardından toplantının gündem konularına geçildi. Toplantının ilk gündemini “Mülkiyet İl Özel İdaresine ait Küçük Kaplıca’nın yıkılıp yeniden otel ve hamam yapılması ile ilave dubleks yapılması hususunda karar alınmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’ndan gelen raporların görüşülmesi” oluşturdu.

Bolu Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz’un Küçük Kaplıca hakkında, “Bu konu çok önemli. Gerçekten Bolu’nun yarınları, geleceğimiz ve bütün çocuklarımız için meclis çok detaylı bir çalışma yaptı. Bu anlamda bütün komisyon üyesi arkadaşlarımı kutluyorum. En azından bize bir zaman tanındı. Bu zaman zarfında hazırlanmış fizibilite raporlarının, çıkacak görsellerin üstüne birçok şeyin burada tartışıldığına hepimiz şahidiz. Söz almamın sebebi; Afyon’da ya da bir başka yerde çıkan suların dereceleri çok yüksektir. Oralarda çeşitli soğutmalar ve farklı işlemler yapılarak suyun mineralleri düşürülür. Bu su çıktığı gibi kullanılmalıdır. Tamamen mineralleri doğal haliyle kullanıldığı için her ne kadar suyun derecesi düşük de olsa bu su memleket için ve kullanan bütün vatandaşlar için çok önemlidir. Bu suyun ertelenmesi konusunda tüm arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.

Toplantının ikinci gündemini “Mudurnu ilçesinin Kilözü köyü’nde bulunan arazinin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onanması” oluşturdu. Toplantının üçüncü gündemini Dörtdivan Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi” oluşturdu. Toplantının dördüncü gündemini, “Mengen Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen raporun görüşülmesi talebi” oluşturdu. Toplantının beşinci gündemini “İlimiz, Merkez İlçe, Ömerler Köyü hudutlarında Q=0,093 lt/sn. debillik kaynak suyu kiralaması 07.05.2022 tarihinde sona erdiğinden, bahse konu kaynak suyunun 5 yıl müddetle kiraya verilmesi talebi” oluşturdu. Toplantının altıncı gündemini “İl genel Meclisi’nin tatil ayının belirlenmesi” oluşturdu. Toplantının yedinci gündemini “Haziran ayı İl Genel Meclisi toplantılarının başlangıç gününün tespit edilmesi talebi” oluşturdu.