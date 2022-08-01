Bolu İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi!

Haber: Erdal Tanrıverdi

İdarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilmesi, kurumların koordineli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek üzere İl İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi.

VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARINI GİDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Toplantının amacının kamu hizmetlerinin çok daha etkili, verimli yürütülmesi sağlamak olduğunu belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Kamu görevlileri olarak hizmet verdiğimiz kesim tüm vatandaşlarımızdır. Dolayısıyla vermiş olduğumuz hizmetlerin kalitesini ve vatandaş memnuniyeti arttırarak bu hizmetlerin hızlı, etkin ve çözüm odaklı verilmesi son derece önem arz etmektedir. Bizler vatandaşlarımızın işlerini imkanlar ölçüsünde çözmek, sorunlarını gidermek için çalışıyoruz.”

BOLU’DA TURİZM, SAĞLIK, SANAYİ, TARIM, ÇEVRE, SPOR, REFAHIN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI…

“Tüm daire amirleri ve kamu çalışanları idarenin yeni yönetim yaklaşımlarına adapte olmalı ve kendini sürekli güncellemeliler. Tüm birimlerimiz mutlaka yeni projeler hazırlayarak bu projeleri hayata geçirmeli ve proje esaslı çalışmalıdır. Rutin kamu hizmetleri zaten yürütülüyor. Burada esas olan daire amirlerimizin farkını ortaya koyarak turizm, sağlık, sanayi, tarım, çevre, spor, refahın ve istihdamın artırılması gibi tüm alanlarda Bolu’nun, Ülkemizin daha da kalkınması adına projeler üretmesi ve uygulamaya koymalarıdır” dedi.

VALİ KILIÇ TALİMAT VERDİ! ORMAN VE ANIZ YANGINLARI, TASARRUF TEDBİRLERİ, SAĞLIK, ÇEVRE, YATIRIM…

İl genelinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan yatırımlar, yatırımların takip edilmesi, orman ve anız yangınları, AFAD planları, kılık kıyafet, mesai saatleri, tasarruf tedbirleri, sağlık, çevre, yatırım vb. konularda talimatlarda ve uyarılarda bulunan Vali Kılıç, “Güvenlik ve insan sağlığı asla taviz verilemeyecek konuların başında gelmektedir. Bu noktada sağlık, çevre ve kamu güvenliği başta olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alınması ve afet durumlarına karşı da kurumlarımızın merkezden başlamak üzere ilçelerimiz ve çevre iller ile işbirliği içerisinde hareket ederek planlamalarını, senaryolarını, tatbikatlarını şimdiden detaylı bir şekilde hazırlaması ve koordinasyonu bu bilinçle sağlaması bizim için hayati derecede önemli bir konudur. İl müdürlerimiz, kaymakamlarımız ile sürekli iletişim halinde olarak ilçelerimizdeki yatırımların aksamaması için maksimum seviyede çaba göstermeliler. Ayrıca kamu binalarının temelinden yapım aşaması ve teslimine kadar zamanında takip edilerek gerekli müdahaleyi yapmaları gerekmektedir.”

ELİMİZDEKİ İMKANLARI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ

“Güzel Bolumuzu daha yaşanabilir kılmak hepimizin asli vazifesidir. Kaynaklarımız sınırsız değil. Çevre temizliğini daimi kılmak adına tesis sahipleri, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla iletişime geçerek atıkların kontrolü, derelerin temizliği, tüm su depolarının bakım-onarımlarının yapılması ve klorlama cihazlarının çalıştırılması, su kaynaklarının israf edilmemesi ile ilgili eylem planlarımızın çok daha etkili uygulanması gerekiyor. Diğer hassas olduğumuz konulardan biri de devletimiz için her türlü fedakârlığı yapmış gazilerimiz ve şehitlerimizin muhterem aileleri, engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız, öksüz ve yetim çocuklarımızdır. Bu gruplar arasında yer alan kıymetli vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini göstererek sorunlarını, ihtiyaçlarını gidermek için elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın başkanlığındaki toplantıya Vali Yardımcıları Ahmet Atılkan, İlhan Turgut, Nurhalil Özçelik, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutan V. Jandarma Albay Özgür Kılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürleri katıldı.