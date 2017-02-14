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14 Şubat 2017 Salı
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    • BOLU İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

    Bolu İl Özel İdaresi tarafından yayınlanan duyuruda kuruma çeşitli pozisyonlarda toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı paylaşıldı.

    14 Şubat 2017 Salı 10:32
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    BOLU İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

    Haber: BMA

    İl Özel İdaresi tarafından 13 Şubat 2017 tarihinde yayımlanan ilan kapsamında kuruma 18 adet sözleşmeli personel alınacağı ve personel alım ilanına başvuru yapacak olan adaylarda bazı özellikler, nitelikler ve şartlar arandığı duyuruldu.

     

    GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

    Yayınlanan duyuruda Bolu İl Özel İdaresi'ne önlisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği belirtildi. Bunun yanında başvuru yapacakların 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS B grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olması, son 3 aydır Bolu'da ikamet ediyor olması ve müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

     

    HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALINACAK?

    Bolu İl Özel İdaresi'ne 4 yıllık fakülte (lisans) mezunu 3 inşaat mühendisi, 1 harita mühendisi, 1 orman mühendisi, 1 elektrik mühendisi, şehir ve bölge planlama, ziraat mühendisi; 2 yıllık yüksekokul (önlisans) mezunu 5 inşaat teknikeri, 2 makine teknikeri, 1 elektrik teknikeri, 1 oto elektrik teknikeri, 1 bilgisayar programcısı alınacak.

     

    BAŞVURU SÜRECİ

    Personel alımına başvurular 1 Mart 2017 ile 10 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup başvuru işlemini Bolu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacağı yayınlanan duyuruda belirtildi.

     

    İlan Metni Linki: http://www.kpsscafe.com.tr/images/upload/bolu_yl_ozel_ydaresi.pdf

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Özel, İdaresi, Yayınlanan

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