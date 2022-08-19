Bolu İl Sağlık Müdürlüğü belgelerini takdim etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete başlayan Merkez 67 Nolu ve Merkez 70 Nolu Aile Hekimleri yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi olabilmek için şartları yerine getirdi.

MERKEZ 67 NOLU VE 70 NOLU AİLE HEKİMLERİ BİRİMLERİ UNVAN ALMAYA HAK KAZANDI

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, değerlendirmenin başarılı olduğu ifade edilerek, “Bakanlığımızca, bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır.”

“1991 yılından bugüne temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ sürdürülmektedir. Bu kapsamda ‘Altın Bebek Dostu İl’ unvanına sahip olan ilimizde yeni açılan aile hekimliği birimlerimizin de ‘Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi’ unvanlarını vermeye devam ediyoruz. Değerlendirmeler sonucu başarılı olan Merkez 67 Nolu ve Merkez 70 Nolu Aile Hekimleri birimlerimizde unvan almaya hak kazanmış olup, belgeleri takdim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı