Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Finalde

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü “Tarayalım, Obeziteyi Hayatımızdan Çıkaralım Projesi” Doktorclub Awards 2019 Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi Kategorisi Finalistleri arasında yer aldı.

DOKTORCLUB AWARDS HAKKINDA

Doktorclub Awards, ülkemizde sağlık sektörü profesyonelleri ve paydaşlarının çalışmalarını daha iyiye ve daha kaliteliye yönlendirmek, sağlık hizmet sunumunda yaratıcı, ilham verici ve yenilikçi fikirlerin ortaya konup uygulamaya geçirilmesini teşvik etmek, sektörde farklılık ve farkındalık yaratarak öne çıkan proje, araştırma ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmak amacıyla organize edilmekte olan Türkiye'nin Sağlık Ödülleri etkinliğidir.