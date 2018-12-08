Haber: Aysun Beykoz

Temel Afet Bilinci, Kurtarma Çalışmaları, Güvenli Bina Tahliyesi, Koruyucu Güvenlik, İlkyardım ve Acil taşıma Teknikleri, KBRN Triyaj, Yangın Önleme ve Söndürme, Kriz Yönetimi konularında 2 günlük düzenlenen eğitim ardından bugün de tatbikat yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri çalışanları katıldığı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binaları ve bahçesinde hazırlanan senaryo kapsamında müşterek yapılan tatbikatta kurum çalışanlarına ve ekiplerine pratik kazandırılması, diğer kurum ekipleri ile olası acil durumlarda eşgüdüm işbirliğinin sağlanması ve olası durumlara hazırlıklı olunması hedeflenerek o yönde hareket edildi.

Tatbikatta hizmet binası Kazan Dairesinde patlama meydana geldiği, beraberinde eş zamanlı olarak Komuta ve ek bina dâhil yangınlar çıktığı ve büyüyerek devam ettiği, gaz kokusu alındığı, 112 Komutanın iletişimi kesildiği bilgisi üzerine İl Sağlık Müdürü bilgilendirilerek, yapılan değerlendirme neticesinde binaların tahliyesine karar verildi ve bahçedeki güvenli alana tahliye sağlandı. Toplanma alanında oluşturulan Kriz Koordinasyon Merkezine gelen bilgilere göre binada mahsur kalanların olduğu dışarı çıkamadıkları Yangının devam ettiği bilgisi üzerine Yangının söndürülmesi, mahsur kalanların kurtarılması, Güvenlik tedbirlerinin alınması, İlkyardımlarının yapılması için Kurum Acil Durum Ekipleri göreve sevk edildi.

Yangının büyüklüğü dikkate alınarak İtfaiye ekiplerinden, riskli yerlerde mahsur kalanların kurtarılması için Afad ekiplerinden, Güvenlik tedbirleri konusunda Emniyet Trafik asayiş ekiplerinden, Olay yerinde Medikal Müdahale ve Uydu Haberleşmesi için UMKE ekiplerinden, Acil Sağlık Hizmetleri ağır yaralıların Hastanelere sevkleri için 112 Ambulans ekiplerinden, İletişimin sağlanması için Telekom ekiplerinden, Doğalgaz kaçağına karşı önlem alınması için Doğalgaz ekiplerinden yardım istendi. Kurum Ekipleri ve İldeki diğer Kurum profesyonel ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülüp yaralı ve mahsur kalanlar kurtarılıp tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.

Tatbikatın sonunda Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Personel, Acil, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Balcı’nın yaptığı konuşmada; “Bu ve benzeri eğitim tatbikat çalışmaları, çalışanlar üzerinde farkındalık oluşturması, olası durumlara hazırlıklı olma konusunda pratik kazandırması ve eksikliklerimiz varsa olay meydana gelmeden farkına vararak eksikliklerimizi tamamlamamız açısından önemlidir. Eğitim ve tatbikat çalışmalarına katılan ve katkısı olan herkese teşekkür eder, böyle durumlara hazırlıklı olmayı ancak karşılaşmamayı dilerim.” dedi.