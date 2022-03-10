Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden güzel uygulama



Haber: S. Özge Yücel

Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden bir güzel uygulama daha geldi. Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde; Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde daha önce tedavisi mümkün olmayan, engelli hastalara genel anestezi ya da sedasyon altında diş tedavileri yapılmaya başlandı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bu uygulamaların gerçekleştirilmesinde emeği geçen hastanelerimiz yönetimine, fedakar hekimlerimize, sağlık personelimize ve ekip üyelerine teşekkür eder, bu hizmetin ilimize hayırlı olmasını dileriz.”