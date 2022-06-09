Bolu ile ilgili notları Kılıçdaroğlu’na sundu!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye’nin sorunlarını raporlaştırarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na sunmak için 51 ilde saha çalışmaları yapan CHP milletvekilleri ve parti meclisi üyeleri yurt gezilerini tamamladı.

“HİÇBİR İL, HİÇBİR İLÇE AKP’NİN KALESİ DEĞİL”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, son genel seçimlerde AKP’nin yüzde 52 oy aldığı Bolu’da edindiği izlenimleri ve raporu için aldığı notları paylaştı. Taşcıer, “Artık hiçbir il, hiçbir ilçe AKP’nin kalesi değil. Yurttaşların değişim beklediğini işittik. AKP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın bu seçimde tercihlerini partimizden yana kullanacaklarına dair sözlerine şahit olduk. Halk bir an önce sandığın önüne gelmesini bekliyor” dedi.