Bolu ilk! Hayatta kalma kampı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Doğa ve Turizm Derneği tarafından ilimizde ilk defa doğada kalma ve hayatı idame eğitim kampı düzenlendi. Sarıalan Yaylası bölgesinde dağcı ve doğa yürüyüş lideri Cihan Ayvaz tarafından düzenlenen ve eğitim verilen kampa on kişilik ekip katıldı.

Bolu’da ilk defa gerçekleştirilen kampla ilgili açıklamalarda bulunan Cihan Ayvaz, “Bu İki günlük kampımızda, dağ-orman şartlarında karşılaşabileceğiniz felaket durumlarında neler yapabileceğimizi uygulamalı olarak kampımıza katılanlara aktardık. Bir barınağın ya da geceyi geçirebileceğimiz doğal sığınağın ateşten, sudan ve beslenmeden daha önemli olduğunu; çakmağımız veya kibritimiz olmadan elimizdeki farklı malzemelerle ıslak ve kuru ormanda nasıl ateş yakabileceğimizi ve ayrıca av izi sürmeyi, tuzaklamayı ve nasıl beslenebileceğimizi öğrendik. Doğada su bulmayı ve suyu dezenfekte yöntemiyle içilebilir duruma getirmeyi de öğrendiğimiz kampımızda dağda, ormanda gece ve gündüz hareket tarzı, mesafe tahminleri, gizlenme ve kendini belli etme gibi eylemleri senaryo eşliğinde uygulamalı olarak katılımcılara anlattık” dedi.

“PUSULA NEDİR, NASIL ÇALIŞIR VE PUSULA NASIL KULLANILIR?”

Ayvaz kamp hakkında yaptığı açıklamada ayrıca, arama kurtarma ekiplerine yerini bildirme, iz bırakma ve uluslararası sinyal verme işaretlerinin de öğretildiği belirterek, "Dağda-ormanda yaban hayvanlarından korunma, kurtulma ve saldırı sonrası ilk yardım ve hareket tarzını öğrendik. Pusula nedir, nasıl çalışır ve pusula nasıl kullanılır?... bunları uygulamalı şekilde 10 kişilik ekibimize aktardık. Ayrıca pusula olmadan, tamamen doğal yöntemlerle gece, gündüz, sisli veya kapalı havalarda nasıl yön tayini yapılacağına da eğitimizde de yer verdik. Hayali senaryolar üreterek başınıza gelen felaket sonrasında kendimize veya başkasına nasıl ilk yardım yapabileceğimizi, aslında hayatta kalmanın öncelikle hayatta kalmayı istediğinize bağlı olduğunu öğrendik” diye konuştu.

“BÖYLE EĞİTİMLERİ ASLINDA HERKESİN ALMASI GEREKİYOR”

Bu tür eğitimleri Bolu’da artık sık yapacaklarını söyleye Ayvaz son olarak ise, “Çok yakında kış şartlarında hayatta kalma eğitimini vereceğiz. Böyle eğitimleri aslında herkesin alması gerekiyor, insanların felaket durumlarında kendisine ve yanındaki insanlara nasıl doğru müdahale ve davranış sergilemesi gerektiğini öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.