“15. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri” yarışmasından 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak dönen İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Ayhan Vural, Müdür Yardımcısı İsmail Öztürk, Meslek Dersi Öğretmeni Ertan Yıldırım ve Alan Şefi Atilla Demirel ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’i ziyaret ettiler.

Öğrencilere ve okul yönetimine başarı dileklerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, öğrencilerle Bolu’nun yöresel yemekleri, tatlıları ve yarışmada kendilerine ödül getiren yemekler üzerine sohbet etti.

Mutfak günleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda “Lise Düzeyi Okulları Öğrenci Aşçı Restoran Tatlı Tabağı” kategorisinde Dilan Öztürk gümüş, Sevil Kayışoğlu bronz; “Lise Düzeyi Okulları Ana Yemek” kategorisinde Barış Enes Karabaş altın, Tunç Hakan Türköz ve Eray Sarıarslan bronz; “Lise Düzeyi Modern Türk Mutfağı Ekip” kategorisinde Cemal Aydın Şahin, Nusret Türküm ve Mustafa Cihan Köymen altın; “Yılın En İyi Lisesi” kategorisinde ise Muhammed Uluğ, İsa Altuntaş ve Serpil Acar gümüş madalya kazandı.