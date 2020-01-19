Bolu isterse bu proje hayata geçer

Hızlı adımlarla ilerleyen proje hakkında İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Güler İYİ Parti Kadın Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mihriban Yerlikaya ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen Bolu Kent Konseyi’ne proje bilgilendirmesi yaptı. İYİ Partili ekibin yaptıkları hızlı tren sunumu tam not alırken Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy ve kent konseyi üyeleri Bolu’nun gelecek projesi için sonuna kadar destek vermek için hazır olduklarını söyledi.

Bolu’nun geleceğini ilgilendiren Yüksek Hızlı Tren Projesi için İYİ Parti tarafından başlatılan girişimler adım adım ilerlemeye devam ediyor. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve İlçe Başkanı Murat Güler’in İstanbul-Ankara arası Yüksek Hızlı Tren Projesi güzergâhının Düzce-Bolu hattı üzerinden geçmesi gerektiğini savunan Düzce Üniversitesi Teknoloji Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamadar ile görüşmesinin ardından proje bilgilendirmeleri sürüyor.

İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Güler İYİ Parti Kadın Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mihriban Yerlikaya ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen Bolu Kent Konseyi’ne proje bilgilendirmesi yaptılar.

SİZİN BOLU AŞIĞI İNSANLAR OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ

İYİ Parti İlçe Başkanı Murat Güler proje hakkında şunları söyledi “Bolu’nun kent hayatında önemli katkılar sağlayan siz kıymetli kent konseyi üyelerimize Bolu’nun geleceğini ilgilendiren Yüksek Hızlı Tren projesinin ayrıntılarını sunmak istiyoruz. Bu proje Bolu’nun gelecek projesidir. Bolu’yu sosyal ve ekonomik anlamda şaha kaldıracak çok önemli bir projedir. Bizler buraya öncelikle bir siyasi parti temsilci olmanın ötesinde Bolu’da yaşayan Bolu’yu seven insanlar olarak bulunuyoruz. Sizin Bolu aşığı insanlar olduğunuzu biliyoruz. Bu konuya sonuna kadar sahip çıkacağınızdan eminiz.

TCDD TARAFINDAN BELİRLENEN HAT KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEN DEVAM ETMEKTEDİR

Sizlere yüksek hızlı tren konusunda kısa bir bilgi vermek istiyorum. İstanbul- Ankara arasında gerçekleştirilecek bu proje için TCDD tarafından bir güzergâh belirlemesi yapılmış ancak bu güzergâh ne bir insana nede neredeyse bir şehre dokunmaktadır. Daha da önemlisi TCDD tarafından belirlenen hat Kuzey Anadolu fay hattı üzerinden devam etmektedir. Bu güzergâh sadece bu tarafıyla bile taşıdığı risk itibari ile hayata geçmemesi gerekir. İçinde Bolu’nun da yer aldığı güzergâhla ilgili çalışma yapan düzce Üniversitesi Teknoloji Bölümü Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar Hoca ile bu konuyu konuştuk İl Başkanımız Ahmet Örnekbaş’la birlikte kendilerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Konu hakkında kendisi bize detaylı bilgiler sundu. Bu konu hakkındaki açıklarımız ve derlendirmelerimiz basında yer buldu. Sizlere bu projenin detaylı bilgilendirmesini sunuyoruz. Yüksek Hızlı Tren konusu bizim belediyenin, ticaret odasının ve diğer sivil toplum kuruluşu ve partilerin katkıları ile sahada vatandaşımızın bilgisine sunulacaktır. Sizleri de bu konuda desteğe davet ediyorum.

GEÇ KALMAMALIYIZ

Güleri’in açıklamalarının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen şu değerlendirmeleri yaptı “Bolumuz için bu projeye geç kalmadan Bolu kamuoyu siyasi endişeler gütmeden bu proje üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Bu konun bütün sivil toplum kuruluşları siyasi partiler meslek odaları vatandaşımız sahiplenmeli. İktidar partisi bu konuyu daha çok sahiplenmek zorunda. Bizde bu konuda ön açıcı olalım insanları cesaretlendirelim bu konuya hep birlikte sahip çıkalım. Bolu’da ve diğer illerde kent konseyleri, ticaret odaları, esnaf odaları sivil toplum kuruluşları öncelikli olarak bu konuyu ele almalı. Siyasi partiler dediğim gibi bir adım geride durabilir ama önemli değil hep birlikte bu işi sonuca doğru götürmek zorundayız.

BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OLMALI

İYİ Partililerin proje hakkında bilgilendirmelerinin ardından Kent Konseyi üyeleri Mustafa Namdar, Ahmet Yoltaş, Zuhal Işın ve Prof. Dr. Arzu İlçe konunun önemine dikkat çekti. Kent konseyi üyeleri Bolu’nun geleceğini ilgilendiren proje için İYİ Parti’nin girişimini tebrik ederken projenin bölge insanı için önemine dikkat çektiler. Hayata geçmesi için mücadele edilmesi gereken projenin Bolu’da yaşayan vatandaşlar için birinci öncelik olması gerektiğini ifade ettiler. Kent konseyi üyeleri yapılacak proje için sonuna kadar destek olacaklarını ifade ettiler.

TOP TÜFEKTEN DAHA ÖNEMLİ DEMİRYOLLARI

Kent Konseyi Başkanı Haşim Ulusoy hayata geçirilmeye çalışılan projenin Cumhuriyetin temel felsefesine çok uygun olduğunu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün demiryoluna karşı hassasiyetine dikkat çekerek şu değerlendirmeleri yaptı “ Bu proje hakikaten çok önemli bir proje. Amerika bildiğiniz gibi Dünya’nın süper gücü malum. Bu gelişmişlik düzeyinin nedenleri arasında en belirgin farklardan biri demiryollarının çok güçlü olması. Bildiğiniz gibi bizim ülkemizin kurucularının bu konudaki hassasiyeti 10. Yıl marşında çok net olarak görülüyor. Orada “Demir ağlarla ördük dört baştan” ifadeleri geçer. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk çok önemli bir söylemi var Top tüfekten daha önemli demiryolları diye ve demiryollarının bir ülkeyi silahtan daha fazla koruyabileceğini savunur söyler. Yani bu konun ne kadar önemli olduğunu bu konuya ne kadar çok önem verilmesi gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. Çok ciddi ve önemli bir proje. Bizlerde kent konseyi olarak elimizden ne gelirse üzerimize ne düşerse bu konuda sonuna kadar destek vermeye hazırız. Çok önemli bir konu. Cumhuriyetimizi kuranlarda bu konuya çok ciddi anlamda önem vermişler. Biz organize edersek bütün vatandaşlarımızla el birliği ile mücadele ederse bu projeyi hayata geçirebiliriz.