Bolu İtfaiyesi 2022 yılının ilk 6 ayında 570 olaya müdahale etti

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediyesi İtfaiye Komuta Merkezi’nden alınan verilere göre, 2022 yılının ilk 6 ayı içerinde görev yapan Bolu İtfaiyesi, 208 yangın, 11’i sıkışmalı 39 trafik kazası, 202 hayvan kurtarma, 18 intihar girişimi, 102 mahsur kalma ve 1 su altı arama kurtarma olayında vatandaşların yardımına koştu.

YENİ BİNA İÇİN GÜN SAYIYOR

Paşaköy Mahallesi’nde yapımına başlanılan Bolu Belediyesi Yeni İtfaiye Müdürlüğü binası açılış aşamasına geldi. Toplamda 3 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen İtfaiye Müdürlüğü projesinin sonuna gelindi.

İtfaiye erlerinin rahat edebilmesi için her ayrıntının düşünüldüğü, mimari ve teknolojik olarak her türlü fonksiyona sahip olan binada, 7 araçlık peron, 45 kişilik eğitim salonu, yemekhane, dinlenme salonu, oyun ve spor salonları, soyunma ve yatak odaları bulunuyor. Ayrıca bahçeye su altı kurtarma ekipleri için de 1 adet havuz inşa edildi.