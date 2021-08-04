Bolu İtfaiyesi canla başla çalışıyor

Haber: Okay Özcan

Geçtiğimiz hafta yangın söndürme aracıyla birlikte Manavgat’a giden Bolu İtfaiye Müdürlüğünün “Ateşten adamlar”ı orman yangınlarına müdahalede bulunmak için görev başındalar. Gece gündüz demeden yanan ormanların biran önce söndürülmesi ve doğal yaşam ortamında hayatlarını sürdürmeye çalışan hayvanları kurtarabilmek için yoğun çaba gösteren Bolu İtfaiyesi çalışanları, halkımız tarafından da taktirle karşılanıyorlar.

Manavgat ilçesi sınırları içerisinde bulanan ormanlık alandaki yangınlarla yoğun bir şekilde müdahale eden kahraman itfaiyecilerimizin, orman yangınlarının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bolu’ya dönecekleri öğrenildi. Bolulu itfaiyeciler sosyal paylaşım sitelerinden görev bölgesinde fotoğraflarını paylaşarak, ailelerinin kendilerini merak etmemesini istediler.