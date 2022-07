Bolu İtfaiyesi gün sayıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Şehrin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu, Paşaköy Mahallesi’nde yapımına başlanılan Bolu Belediyesi yeni İtfaiye Müdürlüğü binası açılış aşamasına geldi. Toplamda 3 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni itfaiye Müdürlüğü Projesinde tamamlanma oranı yüzde 98’e ulaştı.

BİNADA YOK YOK

Artık sadece çevre düzenlemelerinin ve bağlantı yollarının yapımının kaldığı müdürlük binasında, Bolu halkının can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan itfaiye erlerinin rahat edebilmesi için her ayrıntı düşünüldü. Mimari ve teknolojik olarak her türlü fonksiyona sahip olan binada, 7 araçlık peron, 45 kişilik eğitim salonu, yemekhane, dinlenme salonu, oyun ve spor salonları, soyunma ve yatak odaları bulunuyor. Ayrıca bahçeye su altı kurtarma ekipleri için de 1 adet havuz inşa edildi.

Bolu Belediyesi, yeni İtfaiye Müdürlüğü binasındaki kalan eksiklikleri de kısa sürede bitirerek, itfaiye teşkilatının hizmetine sunacak.