Bolu İtfaiyesinden meslektaşlarına son görev

Haber: Okay Özcan

Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi’ndeki orman deposu mevkiinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazazına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye ekibi olay yerine 200 metre kala trafik kazası geçirdi. Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit hayatını kaybetti.

Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri Bursa Büyükşehir Belediyesi bahçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Meslektaşları için son görevlerini yerine getiren Bolu itfaiye ekipleri meslektaşlarının ailelerine başsağlığı diledi.