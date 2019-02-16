Bolu İtfaiyesi’nden yoğun mesai

Haber: Aysun Beykoz

Yaptıkları başarılı çalışmalarla adından söz ettiren Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 14 Şubat Perşembe günü 8 ayrı vakaya müdahale ederek bir rekora imza attılar. Sabahın erken saatlerinde Kartalkaya Bolu yolu üzerinde meydana gelen çift taraflı kazaya müdahale eden ekipler araçları kurtararak yolu trafiğe geri açtılar. Daha sonra Borazanlar mahallesinde bir aracın yandığı ihbarını alan ekipler hemen olaya müdahale ederek yangının büyümesini engellediler. Üçüncü vaka ise Kasaplar Mahallesi’nde meydana gelen bir evin baca yangını oldu. Dördüncü vaka ise yine bir trafik kazası oldu. Ekipler aldıkları ihbar ile Çıkınlar Mahallesi’nde meydana gelen çoklu trafik kazasına müdahale ettiler. Beşinci vaka ise parmakta yüzük sıkışması oldu. Bolu İtfaiyesi’nin aldığı altıncı ihbar ise yine Çıkınlar Mahallesi’ndendi. Bir evde iki çocuğun mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler hemen olay yerine giderek evde kilitli kalan iki çocuğu kurtardılar. Yedinci vaka ise İzzet Baysal Caddesi üzerinde bir iş hanında asansörde bir kişinin kalması oldu. İhbarı alan ekipler iş hanına gelerek asansörde mahsur kalan şahsı çıkardılar. Günün son vakası ise Gerede’den geldi. Günün en büyük kazası olarak kayıtlara geçen zincirleme kazada 13 aracın kardan kayganlaşan yolda birbirine girmesi üzerine takviye olarak kazaya müdahaleye girerek rekor kırdılar.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 11:41