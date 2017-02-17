Haber: Kasım ŞAHİN

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine müracaatta bulunan Iraklı vatandaşın imdadına itfaiye yetişti. Vatandaşın parmağındaki yüzük ödem yapıp şişince derhal ameliyata alındı. Ancak, görevli sağlık ekipleri parmaktaki yüzüğü çıkartamadı. Yapılan operasyonda 3 adet pensenin kırıldığı öğrenildi.

Büyük acılar çeken Iraklı vatandaşın parmağındaki yüzüğün çıkartılması için hastaneye çağrılan ve bu konuda deneyimle olan itfaiyeciler yanlarındaki getirdikleri demir testere ile yaklaşık 10 dakika süren bir operasyonda bulundular. Acılar içersinde kıvranan Iraklı vatandaş yüzüğün kesilmesi sayesinde rahat bir nefes aldı. Bu operasyon Bolu İtfaiyesi tarihine geçmiş oldu.