Bolu itfaiyesinin büyük başarısı

Haber: Okay Özcan

Karadeniz bölgesinin en başarılı illeri arasında birinci sırada yer alan Bolu İtfaiye Müdürlüğü, her geçen gün başarılı çalışmalarını arttırmaya devam ediyor. Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan 2020 yılı faaliyet raporuna göre itfaiyecilerimiz 2020 yılında 93 konut yangını, 19 iş yeri yangını. 102 araç yangını ve 377 diğer yangınlar (Çöp, ekin, kuru ot yangını) olmak üzere toplam 591 yangına müdahalede bulunmuştur.

Sadece yangınlara değil, kurtarma ve trafik kazalarına da intikal eden Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 33 sıkışmalı trafik kazası, 561 kurtarama (Asansör, hayvan) ve 1 su altı kurtarma ve 102’de araç yangınına müdahale etmiştir.