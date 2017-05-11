Haber: Kasım Şahin

Bolu, sabah saatlerinden itibaren Kent Meydanı’ndaki Anıtpark’ı doldurarak İzzet Baysal Şükran Günleri’ni kutlamaya başladı. Kent Meydanı’nda gerçekleşen çelenk törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu 2’inci Komando Tugayı Komutanı Muammer Alper, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, Bolu Kent Konseyi Başkanı Refik Özçel, Bolulu ilk ve ortaokul öğrencileri ile vatandaşlar katıldı. Anıtpark’da çelenk sunumunu Bolu halkı adına Refik Özçel gerçekleştirdi.

Anıtpark’daki törenin ardından tüm protokol ve vatandaşlar İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan İzzet Baysal Heykeli’ne bando eşliğinde yürüdüler.