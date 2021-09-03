Bolu Jandarma yaralı Şahin’e sahip çıktı

Kasım ŞAHİN/SABAH

Bu güzel olay Bolu’nun Seben İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Korucak Yaylasında Seben ilçe Jandarma Komutanlığınca Planlanan devriye esnasında, yol kenarında ayağından yaralı halde bulunan şahin kuşu koruma altına aldı. Yaralı Şahin, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile koordineli olarak Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahin tedavisinin tamamlanmasına müteakip doğal yaşam ortamına bırakılacağı açıklandı. Ayrıca, Jandarmalar yaralı Şahin’i kıymayla besleyerek, karnını da doyurdu.

Konu hakkında yapılan açıklamada; Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk bölgemizde Çevre Doğa ve Hayvanların korunmasına yönelik yapılan faaliyetler halkımızın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir denildi.