Haber: Aysun Beykoz

Bolu’nun coğrafi işaret tescilli yöresel ürünlerin tanıtılmasına ve pazarlanmasına yönelik Bolu Belediyesi’nce yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Bolu’nun Coğrafi İşaret Tescilli ürünü olan “Bolu Kabağı” için bir eğitim çalıştayı düzenlendi.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞMACI OLARAK KATILDI

“Yerelden Globale Bolu Kabağı’nın Coğrafi İşaret Eğitim Çalıştayı” adıyla Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştaya Ege Üniversitesi Süt Ürünleri Bölümü A.B.D. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zuhal Özdemir Yaman, Marka ve Patent Uzmanı Sosyal Kılıç ve Geleneksel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener, konuşmacı olarak katıldı.

Pandemi kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen çalıştayda alanında uzman isimler, coğrafi işaret, coğrafi işaretlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılması gerekenler, marka ve markalaşmanın etkileri, bal kabağının beslenmedeki önemi ve Türk mutfağındaki yeri ile kooperatifçilik ve kooperatifçiliğin önemi gibi birçok konuda katılımcıları bilgilendirdi.