Haber: Erdal Tanrıverdi

Sektörün yerinde karar dönemine geçilmesiyle birlikte heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdiğini kaydeden Oda Başkanı Murat Abak, “Tedbirlerimizle, heyecanımızla 1 Mart’a hazırız. Yeme içme sektörünün yanı sıra, kirayla geçinen ancak bu süreçte kirasını alamayan dükkan sahipleri, üreticiler, bahşişten mahrum kalan çalışanlar, tedarikçiler hatta pazarcılara kadar binlerce insan gelir kaybı yaşadı” diye konuştu.

Bolu’nun birçok ile kıyasla pandemiyle mücadelede başarılı olduğunu, vaka sayısı ve artış hızı açısından iyi durumda görüldüğüne dikkat çeken Abak, şunları söyledi:

“Belgeli işyerleri, bilinçli işletmeciler, eğitimli çalışanlar ve sağduyulu müşteriler ile Bolu’da pandemiye karşı kontrolün sağlanabileceği zemin hazır. Terazinin bir kefesinde sağlığın diğer kefesinde de ekonominin yer aldığının farkındayız. Teraziyi dengede tutmak için tedbirlere harfiyen uyarak, hem kendimizin hem vatandaşlarımızın sağlığına özen göstererek ticari hayatı yeniden canlandırmak istiyoruz.”

Yeme-içme sektörünün restoran, lokanta ve kafelerin yanı sıra üreticileri, tedarikçileri ve binlerce çalışanıyla 1 Mart’ta kademeli açılmayı beklediğini belirten Abak, “Bolu kademeli açılmada öncü ve örnek olmaya hazır” dedi.