Bolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Doğum ve Acil hizmeti Köroğlu Ünitesinde Verilecek

Haber: C. Kutay Aykan

1 Temmuz ve 1 Eylül tarihleri arasında, Bolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi bakıma giriyor. Acil servis sıhhi tesisat yenilemesi, ameliyathane iklimlendirme modernizasyonu ve ameliyathane iç mekan tadilat çalışmaları için ilk start 1 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde verilecek. Bu süre boyunca ‘doğum hizmeti’ ve ‘kadın doğum acil hizmeti’ Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde verilecek.

Diğer mevcut birimler ise, Bolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, kadın doğum ve çocuk ünitesinde sürdürülecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 17:56